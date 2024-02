Tamara de Lempicka, presentazione del romanzo "Diva d'acciaio" a Villa Rina

Per dare inizio alle attività del mese di Marzo che hanno un focus femminile in relazione alla Giornata internazionale della donna, è stata programmata la presentazione di un libro che è la biografia di una grande artista del Novecento. Il Comune di Cittadella con l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca di Villa Rina, propone per sabato 2 marzo alle ore 20.30 un incontro con la scrittrice e storica dell’arte Valentina Casarotto per parlare del suo nuovo romanzo storico “Diva d’acciaio. Il caso Tamara de Lempicka”, Gaspari Editore.

Il libro, già finalista al prestigioso premio Fiuggi Storia 2023, si è aggiudicato anche il terzo posto al Premio “I Murazzi 2024” del Circolo dei Lettori di Torino. Con l’espediente narrativo della spy story, la prof.ssa Casarotto, che da anni insegna al Liceo Tito Lucrezio Caro, ricostruisce la vita della pittrice più glamour degli anni ’20. Tamara de Lempicka è stata una donna eccentrica, spregiudicata, che è passata dall'infanzia dorata alla corte degli zar al matrimonio da favola, dalla fuga in miseria dalla rivoluzione russa ai difficili inizi come artista a Parigi.

Ricordata per gli amori saffici e la sua burrascosa relazione con Gabriele d’Annunzio, per un ventennio l’artista è stata la regina della mondanità parigina, una antesignana delle moderne “influencer”. Dialogano con l’autrice l’Assessore alla cultura, prof.ssa Paola Geremia e il prof. Vittorio Cecchetto. L’incontro sarà anche l’occasione per vedere una carrellata di foto d’epoca e di dipinti dell’artista.