Tartini2020 edizione 2024: visita guidata e concerto alla chiesa di Santa Caterina

Al via sabato 13 aprile 2024 le ormai consuete Esplorazioni Tartiniane, organizzate dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le Guide dell’Associazione Tartini 2020.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti

Quest’anno la scoperta dei luoghi tartiniani della nostra città, visti non solo come un modo per conoscere Tartini e la sua opera, ma sopratutto come “porte d’ingresso” alla vita musicale e culturale della Padova settecentesca, si svolgeranno per undici sabato, da metà aprile fino a fine maggio, e poi dopo la pausa estiva, per tutto il mese di settembre. Temi e luoghi diversi scandiranno le passeggiate culturali, che metteranno in luce la poliedrica personalità di Tartini e il suo rapporto con le Accademie Culturali padovane e l’ambiente musicale del Santo.

Ogni passeggiata sarà conclusa da un concerto nella Chiesa di Santa Caterina, dove giovani violiniste e violinisti si cimenteranno con le virtuosistiche sonate scritte dal compositore nell’ultima parte della sua vita. I concerti saranno accompagnati da presentazioni e letture di testi tartiniani a cura della musicologa Myriam Guglielmo .

La cultura e l’ambiente musicale al Santo al tempo di Tartini è il tema della prima Esplorazione Tartiniana di sabato 13 aprile. Il tour inizierà da Piazza del Santo e toccherà il chiostro dei Musici, l’interno della Biblioteca Antoniana, la Chiesa di S. Maria dei Servi, il Canton del Gallo, Piazza Antenore e la Chiesa di S. Caterina, dove si svolgerà il concerto finale alle 17. 30. Il violinista Isacco Burchietti eseguirà due sonate di Giuseppe Tartini ( Sonata n. 6 B.e1 e Sonata n. 12 B.G2). Isacco Burchietti, nato a Pistoia, è molto attivo sia come solista che in formazioni cameristiche e orchestrali diverse. Si è esibito in sale da concerto quali la Berliner Philharmonie, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Regio di Parma, l’Opera di Firenze, l’Auditorium del Parco della Musica di Roma, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il Teatro Romano di Fiesole. Dal 2021 segue il Biennio Accademico di Secondo Livello in violino barocco presso il Conservatorio di Rovigo con Federico Guglielmo.

Le Esplorazioni Tartininiane si terranno sempre il sabato pomeriggio :

Ore 15 inizio della passeggiata culturale (partenza da luoghi diversi)

Ore 17 concerto presso la chiesa di S. Caterina, Via C. Battisti 245

Sabato 13 aprile 2024

Chiesa di S. Caterina - Ore 17.30

Isacco Burchietti violino

G. Tartini: Sonata n. 6 B.e1, Sonata n. 12 B.G2

Esplorazione - Ore 15 • La cultura e l'ambiente musicale al Santo al tempo di Tartini (appuntamento: Statua del Gattamelata, Piazza del Santo)

Date

sabati di aprile - 13, 20, 27

sabati di maggio maggio - 4, 11, 18, 25

sabati di settembre - 7,14, 21, 28

Per consultare il calendario completo: www.amicimusicapadova.org

Per visite guidate e concerto è richiesta la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

e-mail info@amicimusicapadova.org – tel. 0498756763

www.amicimusicapadova.org – info@amicimusicapadova.org

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.