Gli spettacoli del weekend alla Sala Civica Unione Europea a Ponte San Nicolò

Nuovo week-end ricco di storie e personaggi arriva a Ponte San Nicolò (Padova) con il doppio appuntamento alla Sala Civica Unione Europea (in Piazzale Altiero Spinelli), che accoglie le due rassegne sostenute dall’Assessorato alla Cultura del Comune e affidata alla direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua CAST, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura.

Domenica 19 marzo

La rassegna dedicata alla prosa Ponteatro, riprende sabato 19 marzo 2022 con “Romeo e Giulietta - Una storia di banditi”, frutto non solo della penna di William Shakespeare, ma anche di quella di Giovanni Florio che con la compagnia L’Archibugio ha riscritto la storia d’amore più famosa e tormentata di tutti i tempi, che si ritrova ambientata in un Veneto che somiglia molto al selvaggio West. La tormentata vicenda dei giovani amanti diviene così il pretesto per raccontare altre antiche storie di crimine e giustizia riemerse dagli archivi della Serenissima. Sulla scena, insieme a Florio, gli attori Giuseppe Balduino, Giovanni Florio, Umberto Peroni e Claudia Schiavoi. Un modo nuovo e diverso per capire sia Shakespeare che il nostro territorio.

Info web https://www.ilcast.it/calendario/romeo-e-giulietta-una-storia-di-banditi

Domenica 20 marzo

Si torna alla Sala Civica Unione Europea domenica 20 marzo (ore 16.30) con la rassegna Ragazzi a teatro!, che ospiterà La bella e la bestia di Teatro Blu, uno spettacolo che prosegue il lavoro di ricerca della Compagnia sul tema della diversità, mettendone in luce i suoi vari aspetti e i suoi significati nascosti, attraverso il mondo del teatro di narrazione. Questa tematica viene affrontata con poesia e proposta ai bambini trasmettendo il forte messaggio di accettazione, conoscenza e crescita che nasce dall’incontro con chi è diverso da noi grazie ai personaggi della storia da Belle, ragazza intelligente e coraggiosa che per aiutare il padre resta nel castello di un uomo dalle sembianze di una bestia, che presto mostrerà il suo vero animo. Lo spettacolo coinvolgere il pubblico attraverso la narrazione della storia, i suoi diversi personaggi, la danza e il canto.

Info web https://www.ilcast.it/calendario/la-bella-e-la-bestia

Ingresso

Obbligatori Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.

Biglietto per Ponteatro 7 euro

Biglietto unico per Ragazzi A Teatro! 5 euro (gratuito fino ai 3 anni)

Info

CAST - www.ilcast.it (pagina Facebook/CAST)

Biblioteca di Ponte San Nicolò

Tel. 049- 8961532

Mail: biblioteca@comunepontesannicolo.pd.it