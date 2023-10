"L’uomo dal fiore in bocca" e "La patente", omaggio a Luigi Pirandello

Il quarto ed ultimo spettacolo della rassegna “OTTOBRE IN PROSA” propone un omaggio a Luigi Pirandello con due atti unici: “L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA” e “LA PATENTE” con la regia di Antonello Pagotto. "L'uomo dal fiore in bocca" è un atto unico di Luigi Pirandello, esempio di dramma borghese nel quale convergono i temi dell'incomunicabilità e della relatività della realtà. È un colloquio fra un uomo che si sa condannato a morire fra breve, e per questo medita sulla vita con urgenza appassionata, e uno come tanti, che vive un'esistenza convenzionale, senza porsi il problema della morte. Pirandello, anche in questo caso, trasse il testo teatrale da una novella scritta anni prima e intitolata La morte addosso.

"La patente" è una novella di Luigi Pirandello; protagonista della novella è Rosario Chiàrchiaro, un uomo scacciato dal banco dei pegni per essere stato considerato uno iettatore. I superstiziosi temono talmente gli influssi della malasorte che egli apporta che, al suo passaggio, fanno i più svariati segni scaramantici: toccano il ferro, fanno il gesto delle corna.



