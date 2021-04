"Le 5 tecniche di vendita efficaci adatte alla tua attività", incontro online con Piercarlo Spina

"Le 5 tecniche di vendita efficaci adatte alla tua attività" è il titolo dellìincontro online con Piercarlo Spina. Appuntamento dalle 20.30 alle 22, giovedì 29 aprile.

Dettagli

Un pratico elenco delle tecniche di vendita che si sono dimostrate efficaci nel tempo. Apprendere in modo pratico quali tecniche si adattano meglio per chiudere la vendita in base alla tipologia di prodotto/servizio e alla tipologia di clientela è indispensabile per non avere un approccio standard con tutti i consumatori.

Grazie al laboratorio Experience Le 5 Tecniche di vendita efficaci adatte alla tua attività si potrà capire meglio quali metodologie possono essere più efficaci in funzione dei propri clienti e del proprio prodotto/servizio.

Info web

https://www.venetoconfiducia.it/cescot/experience/?mc_cid=2a448555a7&mc_eid=0c911425a0