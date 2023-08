"È tempo di samba!" all'Hotel Mioni Royal San

Lunedì 14 Agosto, festeggia alle Terme il tuo Ferragosto, l'Hotel Mioni Royal San ti aspetta con "È tempo di Samba", la festa più carioca di Montegrotto! Ingresso giornaliero alle Piscine e Royal Spa e Festa serale a tema brasiliano con menu di gala, Brazilian Show e Intrattenimento musicale con Dj Joshua.

Tariffa unica 95 euro per persona (bevande escluse) Dress code: giallo, verde, blu in Brazilian Style (non obbligatorio). Non mancare! Per info e prenotazioni chiama lo 049 8911711 o scrivi a info@mioni.it.