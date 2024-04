Il Tempus Trio per i Concerti dell'Agimus di Padova

Domenica 7 aprile 2024 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, settimo appuntamento della XXXI^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il “Tempus Trio” formato da Mmaria Tiò al violino, Ferran Bardolet al violoncello e Ricard Rovirosa al pianoforte. Il programma di esecuzione prevede il Piano Trio K. 496 di W.A. Mozart e il Piano Trio n. 1 op. 49 di F. Mendelssohn.

Descritto dalla critica come uno dei più promettenti della sua generazione, il Tempus Trio, trio spagnolo, ha ottenuto importanti successi in diverse competizioni internazionali; primo premio al Concorso Internazionale di Musica “Grand Prize Virtuoso” di Bruxelles, Medaglia di Platino (primo premio) al “WPTA Singapore International Music Competition”, Medaglia d'Argento al “Vienna International Competition”, premio speciale al "BBVA Chamber Music Competition" e terzo premio al "Rising Stars International Competition Berlin".

Nel 2023 vince il primo premio al Concorso Internazionale “Città di Padova” e il primo premio al “Petrichor International Competition” di New York, USA. Il Trio nel marzo 2024 sarà il primo trio con pianoforte ad aver completato un master presso la prestigiosa Università “Mozarteum” di Salisburgo sotto la guida del professor Cibrán Sierra Vázquez, violinista del “Quiroga Quartet”. Il Tempus Trio è regolarmente invitato per recitals dall'Accademia Europea di Musica da Camera (ECMA) di Vienna e dal network artistico “Le Dimore del Quartetto” di Milano. Ha partecipato ad importanti masterclass e Festivals. L’attività del Trio è sostenuta dalla “AiE Foundation” (Artists and Players of Spain). Attualmente i componenti del Trio sono artisti in residenza presso la JMM (Moià's Musical Youth Association) in Spagna.

Ingresso al concerto: intero 8 euro, ridotti 5 euro (soci Circolo Unificato, studenti fino ai 18 anni e studenti del Conservatorio), prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a: agimus.padova@agimus.it.

L'immagine allegata non viola il diritto d'autore, ovvero non è soggetta a copyright