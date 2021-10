"Terra d'Agua" cena e concerto al  Barco Teatro, una serata speciale dedicata al Fado

Terra D’Agua è un viaggio dell’anima tra vecchie melodie, bossa nova e jazz. Musica, vino, bacalau, e all’improvviso siamo nei vicoli di Alfama, nel quartiere bohémien di Barrio Alto, a Lisbona, nel cuore pulsante del Fado: musica malinconica, ironica, accogliente, nascosta, poesia dell'anima. Alma fechada e calada, anima chiusa e silenziosa, cantava la Signora del Fado Amalia Rodriguez: il Fado canta l’anima portoghese, canta di donne, il destino, il sentimento, il mal d’amore, la saudade per chi è partito, il quotidiano, le conquiste, gli incontri e gli addii della vita.

A Barco Teatro torna la voce di Luisa Ereno, grande interprete del Fado e che, per le sue esibizioni nel Triveneto accompagnata dai musicisti Giulio Gavardi Enrico Milani e Sergio Marchesini, ha ricevuto il sostegno del Consolato Portoghese: una serata in cui musica e arte culinaria si fondono per offrire agli spettatori un viaggio in una espressione artistica classificata nel 2011 dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Dettagli

Sabato 9 ottobre Barco Teatro

Serata speciale dedicata al Fado

cena e concerto

Terra d’Agua

con

Luisa Ereno voce

voce Giulio Gavardi chitarra

chitarra Sergio Marchesini fisarmonica

fisarmonica Enrico Milani violoncello

Info

Inizio cena ore 20

Costo cena + concerto 40 euro

Prenotazione obbligatoria a:

info@barcoteatro.it

tel./whatsapp/sms: 375 5764000

