"Testimonianza da Gaza"

Un incontro promosso dalle socie e dai soci dei GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica del Veneto per sostenere la raccolta fondi di Medici Senza Frontiere “GAZA: Emergenza Umanitaria Senza Precedenti”. Intervengono:

- Don Nandino Capovilla, Pax Christi

- Martina Paesani, infermiera di Medici Senza Frontiere da poco rientrata da Gaza

- Laura Perrotta, Fundraising Director di MSF Italia

- Gabriele Giulietti, CreSud – Gruppo Banca Etica

L’incontro è rivolto a persone e realtà socie clienti e simpatizzanti, e si svolgerà sia in presenza che online sulla piattaforma Zoom. Questo è il link per connettersi https://us06web.zoom.us/j/87980682162.

Per motivi organizzativi ti chiediamo di segnalare per tempo la tua partecipazione, sia in presenza -i posti a sedere sono limitati- che online compilando il form al seguente link https://bit.ly/3TYAXzz che servirà per ricevere il passcode per connettersi online. Puoi sostenere la raccolta fondi di Medici Senza Frontiere su Produzioni dal Basso al seguente link https://sostieni.link/35050.