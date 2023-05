Una serata di grande musica al Birrone Padova con il Tribute Show di Elvis del Davide Zenari Duo. Davide Zenari e Gianluca Rizzon, 2 chitarre e due voci scatenate sul travolgente repertorio di Elvis Presley, fra divertenti narrazioni e brani indimenticabili. Il tutto in compagnia di piatti eccezionali e delle birre artigianali agricole Birrone, tutto da condividere con gli amici! The King and the beers | Elvis Presley tribute show il 14 maggio 2023.