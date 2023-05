To hike Padova a Piazzola sul Brenta

Mercoledì 17 maggio "To HIKE PADOVA" ci porterà a Piazzola sul Brenta. Una camminata a passo sostenuto di 8 km completamente in piano con tre brevi soste illustrative accompagnati da una guida ambientale escursionistica. Scopriremo qualcosa in più sul Conte Camerini e l'enorme fortuna ereditata, attraverseremo il nuovo ponte ciclopedonale sul Brenta che collega i vecchi tracciati dell'Ostiglia, ammireremo i colonnati e gli alberi monumentali della spettacolare Villa Contarini, capiremo come lavoravano nelle vecchie filande, allevavano i bachi e come vivevano gli occupanti del villaggio operaio... insomma... entreremo nel cuore di Piazzola, che ha visto un ambiente agreste trasformarsi in manufatturiero. Scarpe comode, voglia di camminare e curiosità a seguito!

L'appuntamento è per mercoledì 17 maggio alle ora 18.30 all'imbocco di via Vecchio Castello (parcheggio sterrato). Quota di partecipazione: 8 euro.

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 366 4210602.