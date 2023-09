To hike Padova, Tramonte: escursione tra monte Lonzina e Boscalbò

Uscita serale della rassegna "To hike Padova": camminata con tre brevi soste illustrative per scoprire elementi e peculiarità del territorio. Partenza dal parcheggio esterno dell'Abbazia di Praglia (via Abbazia di Praglia - Teolo) alle ore 18.30, percorso di circa 5 km con dislivello totale positivo di 220 m, su sentieri e strade secondarie. Necessarie scarpe da trekking e torcia.

Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti al 366 4210602 - sentieriesorrisi@gmail.com. Quota di partecipazione: 8 euro adulti da versare direttamente in loco. In caso di maltempo l'uscita sarà rinviata a data da definirsi.