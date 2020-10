Gusti e colori euganei nelle giornate Fai d'autunno: tour in bici e sosta in cantina

Quest’anno le Giornate FAI d’Autunno raddoppiano su due weekend: 17 e 18 e 24 e 25 ottobre. Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti del nostro Paese e sostenere la missione del FAI.

Le Giornate FAI d’Autunno sono un’occasione unica per scoprire Villa dei Vescovi, una villa cinquecentesca che nasce come un esperimento di sintesi tra Uomo e Natura, e in particolare la sua anima agricola, botanica e produttiva. Nel contesto unico del Parco dei Colli Euganei, Villa dei Vescovi si impone quale luogo dal quale immergersi e osservare il paesaggio, e a sua volta il paesaggio stesso “entra” negli spazi delle logge e negli affreschi interni, in un raffinato gioco di rimandi.

Quest’anno l’offerta si arricchirà grazie alla partnership con la Strada del Vino dei Colli Euganei e la Cooperativa Perdifiato con un tour enogastronomico in bicicletta unico nel suo genere.

Dopo aver visitato la Villa, sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020, a cavallo della bici si partirà per un tour in cantina dove scoprire l’unicità dei vini e prodotti dei Colli Euganei.

«Per queste Giornate Fai autunnali la Villa, oltre alla visita della villa e alla visita naturalistica del Brolo, propone una novità: il tour tra cantine sui Colli Euganei. Ci piace pensare la Villa - racconta Silvia Ferri de Lazara, property manager - come fulcro del sistema Colli e come promotore della conoscenza di questi luoghi bellissimi e ancora troppo sconosciuti. In questi momenti delicati e difficili abbiamo scelto gite all’aria aperta con le bici elettriche che, abbinate alla scoperta dei Vini dei Colli Euganei, alla visita della villa e del suo Brolo, regaleranno alle persone tempo ed esperienze di qualità»

Sabato 17 ottobre 2020 dalle 10 alle 14.30 “Vigneti panoramici da Quota 101”

Panoramico tour guidato con le bici che vi accompagnerà da Villa dei Vescovi alla collinare cantina di Quota 101. Il passaggio per l’abbazia di Praglia permetterà di conoscere uno dei siti euganei dove storia e spiritualità si fondono insieme. L’arrivo alla cantina Quota 101 offrirà suggestioni enogastronomiche accompagnate da panorami che spaziano verso i paesi termali.

Il rientro a Villa dei Vescovi concluderà l’esperienza condivisa con una colazione euganea.

Difficoltà: medio-facile, presente una salita affrontabile in bici o a piedi. Consigliata la bici elettrica.

Programma

Ore 10 Ingresso e visita Villa dei Vescovi (con donazione al Fai, minimo euro 5)

Ore 11 Incontro con la guida presso Villa dei Vescovi:

Tour in bici guidato alla scoperta dei Colli Euganei “Vigneti panoramici da Quota 101”.

Ore 12 Arrivo in cantina Quota 101, Torreglia, visita e degustazione.

Ore 13.30 Rientro verso Villa Vescovi con sosta finale all’enoteca di Strada del vino Colli Euganei per un light lunch.

Sabato 17 ottobre 2020 dalle 14 alle 18.30 “Vigneti panoramici da Quota 101”

Ore 14 Ingresso e visita Villa dei Vescovi (con donazione al Fai, minimo euro 5)

Ore 15 Incontro con la guida presso Villa dei Vescovi: Tour in bici guidato alla scoperta dei Colli Euganei “Vigneti panoramici da Quota 101”.

Ore 16 Arrivo in cantina Quota 101, Torreglia, visita e degustazione.

Ore 18.30 Rientro verso Villa Vescovi con sosta finale all’enoteca di Strada del vino Colli Euganei per una merenda euganea.

Domenica 18 ottobre 2020 dalle 11 alle 14.30 “Le antiche dimore di Torreglia”

Rilassante tour guidato con le bici che vi accompagnerà da Villa dei Vescovi alla cantina Bernardi. Il passaggio per alcuni siti storici adagiati tra Torreglia e Montegrotto Terme offrirà l’opportunità di conoscere meglio il territorio euganeo, arrivando alla cantina Bernardi per una degustazione alla base del fotogenico Castelletto. Il rientro a Villa dei Vescovi per concludere l’esperienza con un caratteristico aperitivo insieme.

Difficoltà: facile, pianeggiante.

Ore 10 Ingresso e visita Villa dei Vescovi (con donazione al Fai, minimo euro 5)

Ore 11 Incontro con la guida presso Villa dei Vescovi: Tour in bici guidato alla scoperta dei Colli Euganei “Le antiche dimore di Torreglia”.

Ore 12 Arrivo in Cantina Bernardi Torreglia, visita e degustazione.

Ore 13.30 Rientro verso Villa Vescovi con sosta finale all’enoteca di Strada del vino Colli Euganei per un light lunch.

Domenica 18 ottobre dalle 14 alle 18.30 “Le antiche dimore di Torreglia”

Ore 14 Ingresso e visita Villa dei Vescovi (con donazione al Fai, minimo euro 5)

Ore 15 Incontro con la guida presso Villa dei Vescovi: Tour in bici guidato alla scoperta dei Colli Euganei “Le antiche dimore di Torreglia”.

Ore 16 Arrivo in Cantina Bernardi, Torreglia, visita e degustazione.

Ore 18 Rientro verso Villa Vescovi con sosta finale all’enoteca di Strada del vino Colli Euganei per una merenda euganea.

Info cantine

Quota 101

Quota 101 ha sede a Luvigliano di Torreglia, tra i Colli Euganei, ed è gestita da tutta la famiglia Gardina. 101 sono i metri sul livello del mare. I vigneti, alcuni con età superiore ai trent’anni, sono esposti a sud tra 20 ettari di terreni argillosi. Quota 101 si propone in modo giovane e fresco, con un nuovo modo di pensare e vivere il vino. Uno stato di apertura e ricerca è l’essenza e l’identità dell’azienda. Ogni scelta rincorre i concetti di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente. Un’attenzione che ci ha fatto ottenere la certificazione Biodiversity Friend, il riconoscimento per la tutela della biodiversità in agricoltura patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Siamo la prima azienda padovana ad aver ricevuto questa certificazione.

Cantina Bernardi

Antica corte benedettina risalente al 1400 nei pressi di Torreglia, una perla di storia immersa nel cuore dei Colli Euganei. Le origini della proprietà vitivinicola ora “Cantina Bernardi”, ha inizio nel 1486 con il I° proprietario Matteo Aliprandi. Alla morte di quest’ultimo l’intera proprietà che allora comprendeva anche il Castelletto (ora proprietà della famiglia Lovisati – Tedeschini) venne data in eredità ai Monaci di Santa Giustina che coltivavano e selezionavano le vigne migliori e pregiate, facendo di queste terre uno dei paradisi della viticultura. Nel 1800 con la confisca Francese ogni attività fu soppressa fino alla caduta di Napoleone Bonaparte, nel 1820 la proprietà passò al controllo dei cavalieri dell’ordine di Malta, che contribuirono alla disfatta Napoleonica, ripristinando l’attività vitivinicola che continua tuttora con la famiglia Bernardi.

Informazioni

Costo a persona euro 45 da pagare in loco in contanti, che comprende il noleggio city bike elettrica (euro 40 con noleggio city bike muscolare ), guida, degustazione e visita in cantina, light lunch/merenda presso l’enoteca. euro 35 per partecipazione con bici propria.

Sono previste riduzioni e sconti per i bambini e minori di 18 anni. Bambini fino a 8 anni gratuiti.

25 euro ragazzi 8-17 con bici propria

30 euro ragazzi 8-17 con noleggio MTB da ragazzo (130-160 cm) o city bike (dai 150 cm)

Donazione al Fai per l’ingresso in villa: a partire da euro 5 (oltre i euro 45 per il tour con degustazioni)

Si consiglia un abbigliamento adeguato alla visita in villa e l’esperienza in bici, portando per ogni partecipante uno zainetto con una bottiglietta d’acqua da mezzo litro, uno snack energetico, un kw, scarpe comode e guanti.

Per scoprire tutto il programma e prenotarsi:

Contatti per maggiori informazioni e la prenotazione:

info@aperdifiato.com

+39 3336549391

Info web

https://www.facebook.com/events/996067730876974

https://www.stradadelvinocollieuganei.it/gusti-colori-euganei-nelle-giornate-fai-dautunno/