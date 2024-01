Rassegna “Una poltrona per due” con “R3 – Riccardo III” al Piccolo Teatro

Torna anche nel 2024, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana), organizzata dall'Associazione omonima che anima la sala dei salesiani, la rassegna di prosa “Una poltrona per due”, giunta alla sua XXIII edizione, che quest'anno, oltre che del consueto patrocinio del Comune di Padova, beneficerà anche del contributo dell'Assesorato alla cultura al progetto “Nel nostro Piccolo....una grande stagione” (avviso pubblico “Iniziative culturali”).

Oltre alla possibilità di acquistare in prevendita i biglietti di tutti i singoli appuntamenti (interi 10 euro, ridotti 9 euro, associati 8 euro + dir. prev. - presso: Cartoleria C’era una volta (via Asolo n.9) Cartoleria Prosdocimi (p.tta Pedrocchi n.10) Carto- Libreria Copertina (via Armistizio n.289) ed anche online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova c'è ancora la possibilità di abbonarsi ai sei eventi in cartellone (ad € 50) fino al primo spettacolo, sul sito della prevendita online oppure contattando la segreteria allo 049.8827288 oppure alla biglietteria del teatro la sera stessa di venerdì 19.1, data del primo spettacolo.

In calendario sei venerdì di prosa di vari generi (con inizio degli spettacoli alle ore 21.15): il 19 gennaio “PARENTI SERPENTI”, commedia di Carmine Amoroso portata in scena dalla compagnia “Progetto Teatro Collettivo” di Arquà Polesine, per la prima volta al Piccolo; il 2 febbraio e l'1 marzo sarà al Piccolo (a grande richiesta) la “Nuova Compagnia Teatrale” diretta da Enzo Rapisarda, che proporrà nel primo appuntamento “L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ” di Luigi Pirandello, mentre nella seconda performance si cimenterà in “NON TI PAGO” di Eduardo De Filippo. La compagnia padovana “Teatro Sala” sarà di scena il 16 febbraio con “QUI COMINCIA LA SVENTURA DEL SIGNOR BONAVENTURA” di Sergio Tofano, omaggio al personaggi resi famosi nel secolo scorso dalla mitica striscia del Corriere dei Piccoli, per la regia di Tiziana Grillo. Quindi, forte della vittoria del Premio nazionale della FITA (FITALIA- Migliore spettacolo) e Premio MECENATE XL di Roma (Migliore spettacolo del genere “tragedia”) arriverà il 15 marzo la Compagnia “Arte Povera” di Mogliano, a proporre il proprio “RICCARDO III” tratto da Shakespeare, nell'adattamento di Matteo Tarasco. Grande chiusura, infine, venerdì 5 aprile con la commedia di grande successo internazionale “SE DEVI DIRE UNA BUGIA, DILLA GROSSA!” scritta da Ray Cooney e portata in scena in questa stagione dalla compagnia “Teatro Roncade” di Biancade (TV).

Tutto esaurito, inoltre, per la replica di “BETONEGHE D.O.C.” (fuori abbonamento) prevista per il 9 febbraio con le tre simpaticissime “comari” del Teatro delle Arance di San Donà di Piave, che già sbancarono il 1° dicembre scorso.

È previsto inoltre un appuntamento speciale, in primavera, con una compagnia nazionale, su cui l'Associazione mantiene ancora il riserbo, a causa di sopravvenute modifiche dei calendari delle varie tournèe, che non hanno consentito ancora di pubblicizzare l'evento.

Ulteriori informazioni sul sito https://www.piccolo-padova.it/ e su Facebook e Instagram (Piccolo Teatro Padova). Segreteria tel. 049.8827288

Dettagli

Si riapre il 19 gennaio 2024 la storica rassegna teatrale “capostipite” di tutte le iniziative del Piccolo Teatro. Torna "Una poltrona per due" che giunge quest'anno alla sua XXIII edizione.

In programma sei spettacoli: titoli classici e contemporanei e alcune tra le più prestigiose compagnie della nostra regione.

È previsto inoltre un evento speciale, fuori abbonamento, con Giovanna Digito e il suo nuovo spettacolo (già sold out).

15 marzo, ore 21.15

Compagna Arte Povera – Treviso

R3 – RICCARDO III di William Shakespeare

adattamento di Matteo Tarasco

regia di Francesco Boschiero

Spettacolo finalista al concorso nazionale MECENATE XL di Roma (Migliore spettacolo) e FITAlia (Migliore spettacolo nella categoria Tragedia)

Riccardo non è avvoltoio in un gregge di agnelli, ma uno spietato rapace in uno stormo di rapaci. Riccardo parla e la sua parola si trasforma in azione: è un genio della menzogna mascherata da verità, un approfittatore di chiunque gli possa servire per raggiungere i suoi fini, uno spietato stratega. Riccardo è l’archetipo della malvagità feroce unita ad una intelligenza assoluta: emblema di un mondo governato dalla violenza e dalla paura.

Compiaciuto ma anche stupito delle sue istrioniche interpretazioni, Riccardo è l’attore, il regista e il suo pubblico, e agli altri non resta che soccombere.

Ma il Male non è mai fine a se stesso. Il Cattivo non è mai cattivo per assegnazione di parte. E quindi cosa spinge Riccardo a questa incessante ricerca del potere, meta tanto ambita quanto effimera?

Cosa spinge Riccardo a diventare Riccardo III?

5 aprile, ore 21.15

Teatro Roncade – Biancade

SE DEVI DIRE UNA BUGIA… DILLA GROSSA! di Ray Cooney

regia di Alberto Moscatelli

Il Ministro degli Interni Riccardo De Mitri vive con la moglie Natalia in un albergo di lusso di Roma, lontano quindi da casa sua ma vicino al Parlamento che lo vede impegnato costantemente e in modo quasi impeccabile.

Questa almeno è l’immagine che vuole dare agli elettori.....

Informazioni e biglietti

Prezzo dei biglietti per ciascuno spettacolo.

Ingresso 10 euro – Ridotti 9 euro, Associati 8 euro (+ diritti di prevendita 1 euro)

Abbonamenti a 6 spettacoli: euro 50

Prevendite presso:

Cartoleria C’era una volta (via Asolo n.9)

Cartoleria Prosdocimi (p.tta Pedrocchi n.10)

Carto- Libreria Copertina (via Armistizio n.289)

Prevendita online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Oppure su appuntamento

fissato via WhatsApp al 338.7691194

fissato via email info@piccolo-padova.it

fissato dopo messaggio alla segreteria telefonica 049.8827288

Il botteghino del teatro aprirà un’ora prima dello spettacolo.

Non saranno accettate richieste di «prenotazione» via e-mail o via telefono

tel. 049.8827288

https://www.piccolo-padova.it/abbonamenti-rassegna-teatrale-una-poltrona-per-due/

Piccolo Teatro

via Asolo 2 (zona Paltana)

tel. 049.8827288

https://www.piccolo-padova.it/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/una-poltrona-due-0

FB e IG Piccolo Teatro Padova

Foto articolo da comunicato stampa