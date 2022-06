"Sulle tracce dell’uomo alato": apertura straordinaria del laboratorio di scavo della soprintendenza

In occasione del Piano di valorizzazione dei luoghi della cultura 2022, inziativa promossa dal Ministero della Cultura, la Soprintendenza apre le porte del proprio laboratorio di scavo archeologico in Via Crimea, a Padova, per accompagnare il visitatore alla scoperta delle sepolture preromane della necropoli orientale patavina, rinvenute in Via Tiepolo e Via San Massimo.

Lo scavo in laboratorio in essere si intitola Sulle tracce dell’uomo alato, un progetto che nasce attorno alla ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia AWD (Another Way of Digging – Lo scavo in laboratorio delle sepolture preromane della necropoli orientale di Padova), attuata in collaborazione con la Soprintendenza e giunta al suo quinto anno di attività.

Il progetto prende il nome dall’immagine, unica in tutta l’arte delle situle e nel Veneto preromano, di un uomo alato su un gancio da cintura in bronzo, rinvenuto nella necropoli.

Mercoledì 6 luglio 2022, dalle 15.30 alle 19.30

Deposito della Soprintendenza, via Crimea 68, Padova

Ingresso gratuito su prenotazione. Max 20 persone distribuite nei seguenti turni di visita:

h. 16 -16.45 -17.30 – 18.15.

Per prenotare, scrivere a sabap-ve-met.urp@cultura.gov.it entro martedì 5 luglio, indicando l’orario di visita scelto.