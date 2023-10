Valentina Casarotto presenta il romanzo "Diva d'acciaio" a Villa Borromeo

Per celebrare l'#Ottobrerosa, il Comune di Fontaniva, l'Assessorato alla Cultura, al Sociale e le Pari Opportunità, hanno organizzato un articolato cartellone di incontri, concerti e un'interessante esposizione di opere di donne artiste, in Villa Borromeo a San Giorgio in Brenta.

Sabato 14 ottobre 2023 alle ore 17.00 si terrà nel salone superiore della Villa la presentazione del nuovo romanzo della scrittrice e storica dell’arte vicentina Valentina Casarotto, "Diva d’acciaio. Il caso Tamara de Lempicka", Gaspari Editore. Con l’espediente narrativo della spy story, il libro ricostruisce la vita della pittrice più "glamour" degli anni ’20.

Tamara de Lempicka è stata una donna eccentrica, spregiudicata, che è passata dall'infanzia dorata alla corte degli zar al matrimonio da favola, dalla fuga dalla rivoluzione russa in miseria ai difficili inizi come artista a Parigi. Ricordata per gli amori saffici e la sua burrascosa relazione con Gabriele d’Annunzio, per un ventennio l’artista è stata la regina della mondanità parigina, una antesignana delle moderne "influencer".

L’incontro sarà anche l’occasione per vedere una carrellata dei dipinti e di foto d’epoca dell'artista.