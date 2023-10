"Variazioni enigmatiche" di Eric Emmanuel Schmitt

Il secondo spettacolo della rassegna “OTTOBRE IN PROSA” è "Variazioni enigmatiche", variazioni su una melodia nota che non si riesce ad individuare. Come una bella donna, che, amata, non viene mai conosciuta fino in fondo. Erik Larsen, reporter, chiede un'intervista ad Abel Znorko, Premio Nobel per la letteratura. Uomo molto bizzarro, che vive su una piccola isola del Mare di Norvegia, Abel passa il tempo componendo lettere per una donna, forse un'immagine della sua mente, che egli ama ormai da 15 anni. Il colloquio tra i due uomini è vibrante fin dall'inizio, in un'alternanza di ferocia e compassione, ironia e pietà. Fino all'ultimo, drammatico segreto.

BIGLIETTI:

Ingresso 10 euro, studenti 8 euro

Gratuito per persone diversamente abili

Ampio parcheggio

ORARIO DEGLI SPETTACOLI ORE 21

Apertura botteghino ore 20

PRENOTAZIONI (anche Whatsapp) ED INFORMAZIONI 347.2290493