“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend.

Venerdì 18 agosto

Treviso Ghost Tour serale: a caccia di fantasmi, delitti e misteri

Un racconto che parte dal cuore di Treviso e che prosegue nei suoi angoli più ombrosi, tra storie di spiriti, fantasmi e atroci morti di personaggi illustri che hanno fatto la storia della città.

IMPORTANTE: Percorso adatto ad un pubblico dai 10 anni in su.

Sabato 19 agosto

Il primo insediamento di Villa Tiepolo Passi risale agli inizi del ‘500, quando la potente famiglia dei Tiepolo occupa il Casteo di Carbonera, un antico castelliere paleoveneto. Quando vi giunsero i Tiepolo, mantennero intatte le caratteristiche del luogo e vi costruirono la Villa.

Sabato 19 agosto

Escursione serale a Pianezze, tra gli alberi monumentali

L’itinerario ad anello ci porterà a conoscere un paesaggio montano, quello sopra Valdobbiadene, ricco di storia, di tradizioni e di natura.

Sabato 19 agosto

Secret tour: Castelbrando sotto le stelle

Per la sua posizione strategica tra due valichi di montagna, nasce appositamente per motivi militari, ma nel corso dei secoli si sviluppa fino a diventare un’elegante dimora signorile, abitata per cinquecento lunghi anni dai conti Brandolini.

Sabato 19 agosto

I segreti di Piazza San Marco: tour serale alla ricerca dei simboli di Venezia

Piazza San Marco rappresenta una delle immagini iconiche di Venezia, ma spesso ci si domanda quali siano i segreti dietro simboli, immagini e architetture che la compongono.

Domenica 20 agosto

Navigando tra le valli da pesca fino al casone di Valle Zappa

Partendo dal Canale del Cornio, si possono osservare diverse specie di uccelli. Si prosegue verso il caratteristico Casone di Valle Zappa in stile olandese, per una breve visita esterna.

Domenica 20 agosto

Visita all'Osservatorio Marsec sui Monti Lessini

l MarSEC è il nuovissimo complesso di studio, ricerca e divulgazione astronomica situato in provincia di Vicenza, a Marana, una frazione del comune di Crespadoro. Esploreremo lo spazio, e avremo a disposizione il telescopio solare del partner del Marsec, “Orizzonti”, per osservare IL SOLE in tutta la sua bellezza.

Domenica 20 agosto

Visita serale Villa Lavagnoli

Villa Lavagnoli è una villa settecentesca che sorge nel cuore di San Gregorio di Veronella, circondata da un grande parco contraddistinto da magnolie secolari, famosa soprattutto per la presenza storica di Napoleone Bonaparte avvenuta dopo la battaglia d’Arcole nel 1796

