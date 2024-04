“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Sabato 20 aprile

Secret tour: la Rotonda di Palladio

La Rotonda non ha bisogno di presentazioni: rappresenta la Villa veneta per antonomasia.

Questo capolavoro è l’esito felice dell’incontro tra il genio di Andrea Palladio, architetto all’apice della carriera, e il nobile vicentino Paolo Almerico (1514-1589), uomo colto, ambizioso e altero. A sorpresa ed in esclusiva per Veneto Segreto, la Villa aprirà per noi un angolo tutto segreto per i nostri partecipanti! Siete pronti a scoprirlo?

Secret tour: Villa Tiepolo Passi

Venite a scoprire Villa Tiepolo Passi, un autentico tesoro nel cuore del Veneto. Questa villa, che risale al XVII secolo, ha una storia di grande fascino e una sorprendente importanza strategica nel territorio della Marca trevigiana. Durante la visita, avrete l’opportunità di conoscere l’antichissimo insediamento del Casteo di Carbonera, primo possedimento dei Tiepolo in terraferma, una delle famiglie che fondarono Venezia nel VII secolo.

Visita guidata a Villa Angarano, gioiello palladiano a Bassano del Grappa

VILLA ANGARANO BIANCHI MICHIEL è una dimora Palladiana, inserita nell’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1996.

A pochi chilometri dal centro di Bassano del Grappa è immersa in un paesaggio di grande suggestione tra i vigneti, le colline di S.Eusebio, il fiume Brenta e il massiccio del Monte Grappa.

I sotterranei del Palazzo della Ragione a Padova

La visita in queste due aree archeologiche è una preziosa occasione per scoprire come è cambiata la città di Padova dall’epoca romana ai nostri giorni. Gli scavi archeologici effettuati nel 1991-1992, dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici del Veneto, hanno messo in luce i resti di costruzioni medievali come torri, case fortificate, un palazzo pubblico, un pozzo e un ambiente molto suggestivo, il probabile antico carcere.

Domenica 21 aprile

Verona segreta: il bastione delle Maddalene

Nel 2000 la città di Verona viene iscritta al patrimonio dell’Umanità dell’Unesco anche perché rappresenta un esempio eccezionale di città fortificata che si è sviluppata lungo i suoi oltre 2’000 anni di storia e il bastione delle Maddalene è un perfetto esempio di questa evoluzione!

Sulle mura del 1200 viene costruito nel 1500, primo a Verona, il bastione delle Maddalene che prende il nome da un monastero poco lontano.

Villa da Schio e il meraviglioso parco settecentesco

Il complesso fu fatto costruire dalla Famiglia Piovene nella seconda metà del ‘600.

Dapprima la costruzione iniziò lungo l’attuale strada statale, ma a causa di una piena del torrente Agno che scorre a poca distanza, si decise di edificare nella posizione dove oggi si trova la villa.

Il progetto della villa è attribuito all’Architetto Antonio Pizzocaro che seguì le orme palladiane.

Villa Gallarati Scotti ed il suo parco romantico

La Villa Gallarati Scotti di Fontaniva, già Ca’ Orsato e Villa Cittadella Vigodarzere, risale almeno ai primi anni del XVI secolo.

Elegante nelle sue geometrie neoclassiche, si ritiene sia appartenuta in origine alla famiglia dei Da Fontaniva, e che solo poi sia passata agli Orsato, per via matrimoniale.

Proprietà Cittadella Vigodarzere dal 1848, venne lasciata in eredità da Fabrizio Orsato ad Andrea Cittadella Vigodarzere, dopo averla circondata con un magnifico giardino all’inglese, attribuito a G. Jappelli.

Escursione all'eremo di Fonzaso: tra storia e natura

Interessante escursione che partendo dal grazioso centro di Fonzaso di portera' all'eremo di San Michele, incastonato come una bianca gemma sulle pareti rocciose del Monte Avena, montagna che racconta storie di natura ma anche di conflitti e sofferenze.

