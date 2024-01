“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Sabato 20 gennaio

isita esclusiva alla Tessitura Bevilacqua a Venezia

Gli ultimi telai settecenteschi funzionanti in città, preziosa, viva testimonianza di un’arte quasi perduta: quella del velluto tessuto a mano.

Sabato 20 gennaio

Sabato 20 gennaio

Secret Tour: visita guidata a Villa Selvatico con apertura straordinaria

tenuta Selvatico Miola si estende nella zona che un tempo erano la Valle e il Colle di Sant’Elena, noto anche come il “colle della Stufa” per una grotta sudorifera. Da secoli, qui si curavano dolori sfruttando le acque termali naturali per il loro calore e le proprietà terapeutiche.

Sabato 20 gennaio

Sabato 20 gennaio

I segreti di Villa Cordellina: Tiepolo Experience

Esplora Villa Cordellina a Montecchio Maggiore, Vicenza, con una guida autorizzata. Ammirerai il Salone del Tiepolo e i suoi affresch e scoprirai la storia delle nobili famiglie che hanno abitato qui, dalle cantine suggestive alle stanze segrete del secondo piano.

Sabato 20 gennaio

Domenica 21 gennaio

Verona sotterranea: viaggio nella città segreta

Un’insolita Verona, quella che si nasconde sotto i nostri piedi. L’itinerario comprende la visita di due suggestive aree archeologiche sotterranee che ci porteranno alla scoperta della Verona romana meno nota.

Domenica 21 gennaio

Domenica 21 gennaio

PADOVA URBS PICTA: l'oratorio di S. Giorgio e la Scoletta del Santo

L’oratorio di San Giorgio fu costruito dal marchese di Soragna Raimondino Lupi come cappella sepolcrale di famiglia dopo il suo trasferimento a Padova nel 1376. La Scuola del Santo o Scoletta, sede storica dell’Arciconfraternita di sant’Antonio da Padova, si trova accanto all’oratorio di San Giorgio, sul sagrato della Basilica di Sant’Antonio a Padova.

Domenica 21 gennaio

Domenica 21 gennaio

Visita guidata al Museo storico della giostra

Il Museo di Bergantino è un centro di ricerca unico nel suo genere in Italia, che si occupa del complesso mondo culturale dello spettacolo itinerante di piazza.

Domenica 21 gennaio

Domenica 21 gennaio

Palazzo Sturm, splendore a Bassano del Grappa

Palazzo Sturm, dal cui belvedere si può godere di un’ impareggiabile panorama sul fiume Brenta e sul Ponte degli Alpini, fu donato al Comune di Bassano del Grappa dal barone Giovanni Battista Sturm von Hirschfeld nel 1943.

Domenica 21 gennaio

