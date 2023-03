“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend.

Venerdì 24 e sabato 25 marzo

Fontaniva, Padova

Vivi il fascino della musica più bella in una cornice ricca di storia e bellezza in un posto davvero magico: il Salone di Villa Gallarati Scotti a Fontaniva. Doppia data!

Sabato 25 marzo

Vicenza

Villa Valmarana ai Nani si compone di tre edifici situati in un grande parco d’epoca. Scoprirete insieme a noi la splendida pagoda di recente ristrutturazione.

Galzignano, Padova

Uno dei giardini più belli d’Italia come non è mai stato raccontato, con apertura straordinaria di alcuni suoi angoli segreti - Giardino Monumentale di Valsanzibio

Padova liberty

Motivi floreali e botanici costituiscono i soggetti delle decorazioni di case e balconi. L’utilizzo del ferro battuto prevale su altre tecniche decorative - Padova Centro

Domenica 26 marzo

Asolo, Treviso

Asolo non finisce mai di stupire, c’è sempre un angolo che merita di essere scoperto e il Giardino di Villa Freya è uno di questi.

Padova

Il Caffè Pedrocchi apre le sue stanze segrete! La struttura progettata da Jappelli è composta da una successione di stanze, ciascuna arredata e decorata in modo unico.

Vicenza

La Rotonda non ha bisogno di presentazioni: rappresenta la Villa veneta per antonomasia. A sorpresa ed in esclusiva per Veneto Segreto, la Villa aprirà per noi un angolo tutto segreto.

Polesella, Rovigo

Villa Morosini di Polesella è una storica residenza nobiliare veneziana lungo le verdi sponde del fiume Po.

