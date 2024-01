“Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti gli eventi del weekend targati “Veneto segreto”.

Sabato 3 febbraio

Secret Tour: Castelbrando, tra le Colline del Prosecco

All’interno del panorama della Valsana, svetta maestosa la mole di Castelbrando. Per la sua posizione strategica tra due valichi di montagna, nasce appositamente per motivi militari, ma nel corso dei secoli si sviluppa fino a diventare un’elegante dimora signorile, abitata per cinquecento lunghi anni dai conti Brandolini.

Per i partecipanti di Veneto Segreto sarà aperta una stanza SEGRETA dell’attuale Castello!

Sabato 3 febbraio

Sabato 3 febbraio

Caorle, borgo storico marinaro e gioiello del Veneto

Caorle, borgo storico sul mare, fatto di calli, campielli, canali navigabili (rii, proprio come a Venezia!) su cui si affacciano antichi palazzi nobiliari e case di pescatori con i brillanti colori tipici della tradizione veneziana; dalla metà del 1800 questi canali sono stati via via interrati ma mantengono i nomi originali.

Sabato 3 febbraio

Sabato 3 febbraio

Villa Emo Capodilista

È uno dei luoghi più chic ed eleganti di tutto il Veneto: stiamo parlando di Villa Emo Capodilista che si erge sull’altura della Montecchia, nel Parco Regionale dei Colli Euganei.

Sabato 3 febbraio

Sabato 3 febbraio

Apertura straordinaria dei Chiostri di Santa Giustina a Padova

Il grandioso e celebre tempio di Santa Giustina, che secondo alcuni studiosi sorgerebbe sulle rovine di un tempio pagano, è la più importante opera architettonica di Padova e il più antico luogo di culto della città.

Sabato 3 febbraio

Sabato 3 febbraio

Sulle tracce della storia di Rovigo con visita al Tempio della Rotonda

Passeggiata alla scoperta di una città che nasconde tesori inestimabili. Partiremo da Piazza Garibaldi e in pochi passi raggiungeremo il ghetto ebraico, dove le tracce della sua storia si intrecciano con la dominazione veneziana. Il nostro itinerario include la visita del Tempio votivo della Rotonda eretto per custodire un prezioso affresco della Vergine.

Sabato 3 febbraio

Sabato 3 febbraio

Concerto: le migliori canzoni italiane a lume di candela al Castello Giol

Vivi il fascino della musica ITALIANA più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: il Castello Papadopoi GIOL. In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti si esibiranno illuminati da centinaia di candele.

Sabato 3 febbraio

Domenica 4 febbraio

ll Castello Bevilacqua

Il Castello di Bevilacqua fu costruito nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua. Fu concepito come fortezza per difendersi dai Carraresi e dagli Estensi. La famiglia Bevilacqua trae le proprie origini dal paese di Ala in provincia di Trento e lo dimostra il disegno di un’ala al centro dello stemma.

Domenica 4 febbraio

Domenica 4 febbraio

La splendida Villa Morosini a Polesella

Villa Morosini di Polesella, in provincia di Rovigo, è una storica residenza nobiliare veneziana lungo le verdi sponde del fiume Po. Riportata al suo originale splendore, dopo un’intensa opera di restauro, conserva le memorie dell’illustre doge Francesco Morosini, carismatico condottiero della Serenissima.

Domenica 4 febbraio

Domenica 4 febbraio

Villa Valmarana e Villa Widmann sulla Riviera del Brenta

La Barchessa Valmarana è parte di Villa Valmarana, un complesso del XVII secolo con un edificio principale e due barchesse. Originariamente, era un granaio e deposito per le barche usate sul Naviglio del Brenta. Villa Widmann, con la sua barchessa e oratorio, fu costruita alla fine del XVIII secolo dagli Sceriman, una famiglia persiana attiva nel commercio.

Domenica 4 febbraio

Domenica 4 febbraio

Domenica 4 febbraio

La Padova ebraica e la sua Sinagoga

La Sinagoga Italiana fondata nel 1548, è ancora oggi il luogo della preghiera per i membri della Comunità di Padova. La sala è caratterizzata da un elegante e raffinato decoro a specchiature in marmorino e in delicati stucchi risalenti al periodo neoclassico.

Domenica 4 febbraio

Domenica 4 febbraio

Concerto: le migliori canzoni italiane a lume di candela a Villa Widman.

Vivi il fascino della musica ITALIANA più bella in una cornice ricca di storia e bellezza: l'auditorium di Villa WIDMANN a Mira (VE). In questo luogo la magia della musica si accende: i musicisti si esibiranno illuminati da centinaia di candele.

Domenica 4 febbraio

https://venetosegreto.com/

https://www.facebook.com/Venetosegreto

