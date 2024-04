Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, a Montegrotto

Il modo in cui parliamo e scriviamo ci qualifica costantemente agli occhi degli altri: per molti versi, noi siamo la lingua che usiamo e, in base a questa, verremo costantemente sottoposti al giudizio altrui.

Alla biblioteca civica di Montegrotto Terme venerdì 12 aprile alle 21 ci sarà un’ospite d’eccezione, Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale. Ha collaborato per vent‘anni con l’Accademia della Crusca, lavorando nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter dell’istituzione. Si occupa prevalentemente di comunicazione mediata tecnicamente, questioni di genere, diversità, equità e inclusione. Insegna all‘Università di Firenze, dove tiene da molti anni il Laboratorio di italiano scritto per Scienze Umanistiche per la Comunicazione, oltre a corsi e master in diversi atenei italiani. È autrice di articoli scientifici e divulgativi, nonché di numerosi saggi.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontri-con-la-a-maiuscola-in-dialogo-con-vera-gheno-854523782637