Verdena allo Sherwood Festival 2023

Sono stati fermi per sette anni, lunghissimi per i fan della band e del rock alternativo in Italia, ed è per questo che il 2023 è l’anno simbolo del loro ritorno: i Verdena sono i protagonisti del nuovo annuncio di Sherwood Festival. Si esibiranno giovedì 22 giugno sul main stage del Park Nord dello Stadio Euganeo.

Dopo il loro tour invernale, completamente sold-out nei più importanti club italiani, la notizia della speciale data prevista per il 31 marzo a Roma al Palazzo dello Sport, il tour europeo programmato per aprile e l’esperienza come protagonisti del cortometraggio in uscita oggi di Saku Cinardi, prodotto come video ufficiale del singolo Crystal Ball, i Verdena annunciano anche le date del tour estivo nei principali festival italiani.

Tra questi non poteva ovviamente mancare Sherwood, che li ha visti esibirsi sul proprio palco per l’ultima volta nel 2015.

Si tratta quindi di un grande ritorno, in cui la band bergamasca porterà live il nuovo album Volevo Magia, uscito lo scorso settembre, insieme ai più grandi e storici successi, come Valvonauta, Nevischio, Luna, Muori Delay e molti altri.

I Verdena si aggiungono così alla line-up come headliner di Sherwood, insieme a Ska-P (più special guest), Baustelle, Kabaka Pyramid e agli ultimi annunciati Seun Kuti & Egypt 80 e Savana Funk.

Questi ultimi, protagonisti della serata di chiusura del Festival (15 luglio), che si svolgerà con la tradizionale formula “1€ può bastare”, vedranno in chiusura, come aftershow, Sibode dj.

Insieme ai concerti riparte anche la campagna Sherwood Changes For Climate Justice, che ha portato dal 2018 una riduzione di emissioni del 50%, incentivando una mobilità sostenibile, eliminando completamente la plastica monouso, allestendo isole ecologiche in area e utilizzando energia 100% rinnovabile. Come tutelare ulteriormente la foresta? Adottando insieme a Sherwood un albero su https://bit.ly/wownature_SF23

I biglietti per le date a pagamento di Verdena, Ska-p e Baustelle sono disponibili sulla pagina dedicata di Ticketone ( https://bit.ly/Prevendite-T1-sf23 )

https://www.facebook.com/events/594867895416208

https://www.sherwoodfestival.it/verdena/

