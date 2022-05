"Verso l’estate": musica, arte e parole di pace nella chiesa di San Gaetano

Verso l’estate 2022 è un’iniziativa del Centro universitario padovano realizzata in collaborazione con il conservatorio Cesare Pollini e con il gruppo di volontariato oratori e chiese aperte che opera nella chiesa di San Gaetano in via Altinate 73.

Scarica la locandina dell'evento

Verso l’estate propone ogni mercoledì, fino all’8 giugno, un momento di riflessione musicale, dalle 18 alle 18.45, nella chiesa di San Gaetano. Si potrà entrare liberamente e vivere un momento di pace, gustare brani di musica offerti da giovani musicisti del Conservatorio Cesare Pollini, ascoltate brevi commenti ad alcune opere presenti in chiesa offerti dal gruppo di volontariato oratori e chiese aperte e letture di testi sul tema della pace.

In particolare mercoledì 25 maggio il repertorio musicale prevede brani di Abelardo Albisi (1872-1938), Gioacchino Rossini (1792-1868), Joseph François Naderman (1781-1835), Ça?atay Akyol (1969), Johnny Klimek (1962), Gabriel Fauré (1845-1924), con la partecipazione ai flauti di Lorenzo Grasso, Elena Donà, Antonio Ferrara Francesco Visentin, Francesco Zangheri; all’arpa di Arianna Galvani e della maestra Eugenia Nalivkina al pianoforte.

I testi di accompagnamento provengono invece da una raccolta di 100 esemplari di poesie Tanka giapponesi risalente al XIII secolo, comprendente anche testi più antichi, del VII secolo. La poesia Tanka è formata da 31 sillabe con lo schema 5-7-5-7-7. Sono piccole gemme poetiche dedicate ai temi della natura e alla precarietà della vita.

