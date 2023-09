Viaggio per immagini: aprire lo sguardo sul paesaggio

Come ci poniamo quando osserviamo un paesaggio? Quali dettagli ci catturano? Che emozioni nascono dentro di noi quando siamo in grado di vedere oltre il visibile? Questo è quello che indagheremo con il fotografo Giancarlo Gennaro e l’esperto montano Edoardo Sartore in un percorso nel territorio Veneto. Attraverso le immagini e una narrazione appassionata saremo invitati ad aprire lo sguardo sulla nostra relazione con il paesaggio.

Introducono Valeria Bison e Mario Nardo – Associazione eKta Aps.

IN QUANTI MODI SI PUÒ RACCONTARE IL CAMBIAMENTO DEI PAESAGGI? Quattro incontri dedicati alle “forme” con cui il paesaggio e il suo cambiamento possono “essere narrati” e a come, nel tempo, siano cambiate le “modalità” di questa narrazione.

Piazzola legge e incontra. Rassegna a cura di Fondazione G. E. Ghirardi Onlus ed eKta aps con l'Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta: https://www.fondazioneghirardi.org/piazzolaleggeeincontra/.