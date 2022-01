"Viaggio nella Padova subacquea dell'Antropocene: una geografia visionaria del nostro futuro", incontro a Padova

Martedì 18 gennaio, ore 18 (ritrovo alle 17.45), in sala degli anziani, Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6, Padova, in programma l'incontro "Viaggio nella Padova subacquea dell'Antropocene: una geografia visionaria del nostro futuro", relatore Prof. Mauro Varotto, Università di Padova.

L'evento si svolgerà in un luogo chiuso quindi sarà obbligatorio indossare la mascherina ed essere in possesso del Green pass che sarà verificato, al momento del vostro arrivo, attraverso l'applicazione nazionale "VerificaC19".

Viene chiesto di arrivare con una decina di minuti di anticipo per darci il tempo di adempiere a questo obbligo.

Programma

Come ormai tutti sappiamo, l’impatto dell’umanità sul pianeta sta producendo effetti devastanti. Alla luce di questo anche la realtà geografica che identifichiamo con l’Italia è mutata profondamente nei millenni per ragioni tettoniche, morfogenetiche, e in ultimo anche antropiche. Homo sapiens sta infatti contribuendo a cambiare il clima e pertanto anche la conformazione della superficie terrestre: non è un fenomeno recente, ma non era mai accaduto in tempi così rapidi e con conseguenze così vaste.

Come muterà l’aspetto del mondo nel futuro prossimo? Quale sarà la geografia della nostra regione e della nostra città se tutto continuerà ad andare per il verso sbagliato e non attueremo le giuste misure per evitare la fusione dei ghiacci perenni e l’innalzamento del livello dei mari?

Per farci riflettere sui rischi concreti a cui potremmo andare incontro, l'intervento prova a descrivere, in maniera giocosa ma non troppo, come potrebbe trasformarsi l’Italia nell’anno 2786, esattamente 1000 anni dopo l’inizio del viaggio in Italia di Goethe: la Pianura padana sarà quasi completamente allagata, Padova e tantissime altre città saranno interamente sommerse; altre ancora si convertiranno in un sistema di palafitte urbane.

A questa geografia distopica fa da contraltare l’approfondimento scientifico che motiverà, con dati e previsioni, le ragioni del cambiamento territoriale da qui a fine secolo, un esercizio utile a farci capire che l’assetto ereditato del nostro Paese non è affatto scontato e che la responsabilità di orientarlo in una direzione o nell’altra è tutta nostra.

Prenotazioni obbligatoria esclusivamente on-line

Si ricorda che la prenotazione è caldamente raccomandata.

Dettagli

I posti sono limitati quindi le prenotazioni potrebbero essere chiuse anche anticipatamente a seguito dell'esaurimento della disponibilità.

Green Pass

Si avvisa che a seguito del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (c.d. DL “Green pass”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 la partecipazione a questa attività sarà consentita solo ed esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19.

Evento in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Informazioni

FAI – Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Padova

Casa della Rampa Carrarese – via Vallaresso 32 – 35121 Padova

padova@delegazionefai.fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

