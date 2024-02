PORTOilGALLO a Eroica Caffè: tre amici, un viaggio in Portogallo, un gallo di plastica e la giusta dose di imprevisti

Tre amici, tre biciclette, un gallo di plastica e un viaggio in Portogallo tra oceano e montagne: è "PortoIlGallo", il racconto tra immagini e parole che andrà in scena a Eroica Caffè Padova giovedì 15 febbraio alle 20.30 con i tre protagonisti, Giulio Soffiati, Marco Orlandi e Matteo Sartori.

Eroica Caffè Padova ancora una volta dà spazio alle storie di viaggio, di bici, di amicizia.

PortoilGallo nasce dall’idea di 3 amici di partire in bici da Faro, per attraversare l’Algarve e l'Alentejo fino a raggiungere Lisbona in 7 tappe, intrecciando la Rota Vicentina e parti del Fisherman Trail.

Che c’entra il Gallo?

Oltre ad essere il simbolo del Portogallo è simbolo di fortuna e prosperità. "Abbiamo pensato che alla fine un po’ di fortuna e di prosperità poteva anche esserci utile", dicono i tre viaggiatori.

"Così ci siamo portati via Vasco, il nostro compagno di avventura: un gallo di plastica che invece di finire masticato da qualche amico a 4 zampe, ci ha fatto compagnia durante il viaggio"

Alla fine sono i "fuori programma" e gli imprevisti a rendere unico il viaggio e a trasformarlo in una storia da condividere: il meteo impazzito, la sabbia che impedisce di pedalare, un aereo perso e molto altro.

«Il Portogallo ci ha accolto con tutta la bellezza delle sue coste, il calore del suo popolo, la tradizione della sua cucina, permettendoci di vivere così un’esperienza del tutto diversa da come era stata pensata, un’esperienza più intensa, più profonda».

La serata è gratuita: è consigliata la prenotazione.

Per informazioni ecpadova@eroica.cc

Foto articolo da comunicato stampa