Vintage Kilo Sale Italy a Padova

Due giorni di Vintage, second hand e pezzi unici tutti da vivere ad ingresso gratuito! Facile, Divertente ed Economico. Scova i Tesori, riempi la tua Tote Bag.

? Quando? Solo il 03/04 Febbraio!

? Dove? Alla Villa da Ponte, Ingresso su Via Bassa I° - Cadoneghe Padova

Oltre 5000 capi, pezzi unici ed accessori ti aspettano in Villa. Potrai provare i tuoi capi preferiti insieme ai tuoi amici, troverai camerini e specchi per vedere il tuo vintage look. Vivi un'esperienza unica e divertente. Paghi poco, prendi molto e fai bene al pianeta. Che opportunità fantastica per trovare autentici tesori di stile a solo 40 euro al kilo!

Non importa se sei un appassionato di moda vintage o semplicemente curioso di scoprire nuovi pezzi unici per il tuo guardaroba, il Vintage Kilo Sale Italy - Padova è l'evento perfetto per te.

L'ingresso è GRATUITO, ma consigliamo la prenotazione. Prenota il tuo biglietto Gratuito Salta Fila su eventbrite!