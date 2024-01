Al via la stagione 2024 per Recitando: taglio del nastro sabato con lo spettacolo “Ma questa è violenza?”

Nella sua tranche autunnale, la stagione di spettacoli teatrali sul palco di Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione di via Makallé 97/5 a Padova, non può che essere descritto come un successo! L’afflusso di pubblico dimostra ancora una volta l’amore della cittadinanza per il teatro, e la scuola di recitazione cittadina non può che accogliere questo calore onorandolo con una nuova, intensa stagione di spettacoli sul suo palco. L’avvio ufficiale è previsto questo sabato, 13 gennaio, alle ore 21 con lo spettacolo "Ma questa è violenza", scritto e diretto da Vittorio Attene.

Scritto e realizzato in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Ma questa è violenza? è un inquietante e a tratti ironico excursus di quanto la discriminazione e la violenza sia radicato non solo nella nostra società, me nelle vite stesse di tutti noi. A partire da brani originali e grandi piece che hanno fatto la storia del teatro, lo spettacolo entra nel profondo di una cultura che giorno dopo giorno scopriamo sempre più asfittica, senza risparmiare un messaggio di speranza che si appoggia a una nuova consapevolezza e a una ritrovata concezione di giustizia.

All’inaugurazione della stagione invernale del nuovo anno farà seguito la rassegna vera e propria, i cui spettacoli sono programmati stabilmente il sabato alle ore 21. Un totale di 11 spettacoli entro maggio 2024: un cartellone ricco e nutrito, che propone nuovamente il Rec.itando Acting Studio come realtà di punta del teatro padovano.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali.

Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

LA PRENOTAZIONE È CALDAMENTE CONSIGLIATA

Iscrizione diretta sul sito www.recitando.it

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@ recitando.it

Lo spettacolo

Ma questa è violenza? — (Sabato 13 gennaio - Ore 21)

Regia: Vittorio Attene

Musiche: Ambra Di Marte

Compagnia Rec.Itando

Uno spettacolo fuori dall’ordinario dedicato all’esplorazione del tema delle violenze, morali, psicologiche e fisiche, subite dalle donne attraverso l’esplorazione del contesto culturale e sociale. Lo spettacolo si sviluppa attraverso un viaggio all’interno della lingua italiana, della musica, del teatro, del cinema, della televisione e della pubblicità, affrontando anche il ruolo della giustizia nella vita delle donne. Vogliamo mostrare come la donna, ma anche il maschio, sia spesso intrappolata in un pensiero dominante permeato dal patriarcato.

La rassegna

Sabato 13 gennaio, ore 21: Ma questa è violenza?

Sabato 27 gennaio, ore 21: I lunatici

Sabato 3 febbraio, ore 21: Il re del mondo

Sabato 24 febbraio, ore 21: Trappola Mortale

Venerdì 8 marzo, ore 21: Le due zittelle

Sabato 9 marzo, ore 21: Rec.Itando Factory

Sabato 16 marzo, ore 21: Come una bustina di tè

Sabato 23 marzo, ore 21; domenica 24 marzo, ore 17: Don Pasquale

Sabato 6 aprile, ore 21; domenica 7 aprile, ore 17: Passengers

Sabato 20 aprile, ore 21: Hamletmachine

Sabato 4 maggio, ore 21: Rec.Itando Factory

