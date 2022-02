Visita guidata alla chiesa di Santa Maria dei Servi

E' richiesto un contributo di 9 euro, per le coppie complessivamente 16 euro. Per i bambini fino a 12 anni è richiesto un contributo di 5 euro

Prezzo E' richiesto un contributo di 9 euro, per le coppie complessivamente 16 euro. Per i bambini fino a 12 anni è richiesto un contributo di 5 euro

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e organizza l'inedita visita alla scoperta di un luogo ameno e prezioso per la tradizione storica, culturale e religiosa della nostra città. Vi porteremo a conoscere la chiesa di Santa Maria dei Servi. Dopo il successo della visita di sabato 22 gennaio, replichiamo sabato 19 febbraio. Questa chiesa fu edificata tra il 1372 e il 1390 per volere di Fina Buzzaccarini, moglie del principe di Padova Francesco il Vecchio Da Carrara. L'edificio sorse sulle rovine del palazzo di Nicolò da Carrara raso al suolo dopo che il proprietario nel 1327 tradì la signoria schierandosi con gli Scaligeri.

Nel 1378, alla sua morte, Fina lasciò alla sorella Anna, badessa del convento di San Benedetto, il compito di completare la costruzione della chiesa. Nel 1393 Francesco Novello, figlio di Fina e signore di Padova, affidò la chiesa ai Servi di Maria. La chiesa nel XVI secolo fu oggetto di grandi opere di abbellimento soprattutto ad opera di Bartolomeo da Campolongo che costruì nel 1511 il portico verso la via. Saremo guidati da una guida padovana doc.

Informazioni e contatti

È richiesto un contributo di 9 euro, per le coppie complessivamente 16 euro. Per i bambini fino a 12 anni è richiesto un contributo di 5 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

Il ritrovo è fissato il 19 febbraio 2022 per le ore 10.15 in via Roma 71 (davanti all'ingresso della Chiesa dei Servi). L'evento è organizzato in ottemperanza alle disposizioni regionali e nazionali relative al Covid-19 e verrà svolto anche in caso di maltempo.

