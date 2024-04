Visita e degustazioni: “Storie di donne, arte e vino” a Palazzo della Ragione

Visita guidata e degustazione 35 euro a persona (da pagare in loco prima dell'inizio dell'evento). Per prenotate si può compilare il form di richiesta prenotazione o whatsapp 3497078482

In programma sabato 4 maggio, ore 16.30, Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG e Padova Urbs Picta al Femminile, una visita guidata al Palazzo della Ragione di Padova e degustazione vini Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG.

Un'Experience unica e imperdibile, un viaggio nella bellezza di Padova Urbs Picta, Patrimonio Mondiale dell'Unesco dal 2021, con uno sguardo al femminile e una degustazione inedita dai profumi inebrianti e sapori avvolgenti alla scoperta del Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG nelle sue varie espressioni.

Visita guidata a Palazzo della Ragione di Padova lasciandoci meravigliare dal ciclo pittorico trecentesco racchiuso in esso, iscritto nel patrimonio mondiale Unesco, con un'attenzione particolare alle figure femminili, protagoniste non solo come committenti ma anche dal punto di vista pittorico.

A seguire ci lasceremo coinvolgere in un vero viaggio sensoriale: degustazione di Vini Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG in tre diverse espressioni accompagnati ciascuno da un abbinamento gastronomico armonico a discrezione dello chef per esaltare al meglio profumi e sapori di un territorio ricco di Storia e Tradizioni.

Vini in degustazione:

Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG Spumante

Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG Secco

Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG Passito

Quando?

Sabato 4 maggio dalle ore 16.30

Dove?

Ritrovo c/o biglietteria del Palazzo della Ragione (arrivare 10 min prima per la registrazione). Inizio visita guidata ore 16.45 circa.

Degustazione Vini con abbinamenti gastronomici c/o Balobino Padova, via Boccalerie, 8 (2 min a piedi da Palazzo della Ragione, lato piazza della Frutta)

Costo?

Visita guidata e degustazione 35 euro a persona (da pagare in loco prima dell'inizio dell'evento).

Per prenotate si può compilare il form di richiesta prenotazione a questo link o whatsapp 3497078482

