"Il ghetto e la città - Silent Story tra le vie dell'antico ghetto di Padova"

Con il Patrocinio del Comune di Padova l'Associazione culturale Enetiké propone un suggestivo intreccio narrativo di musiche e racconti trasmesso in radiocuffia tra le vie della "Contrada degli Ebrei", per scoprire da una prospettiva originale la storia della comunità ebraica padovana. L’iniziativa è realizzata in occasione delle commemorazioni per la Giornata della Memoria.

Chi lo desidera, al termine della Silent Story può visitare la Sinagoga.

INFORMAZIONI:

Durata: 50 minuti (Silent Story) – 1 ora e 30 minuti (silent Story + Sinagoga)

La passeggiata è consigliata dai 10 anni

Si raccomanda l'ombrello in caso di pioggia per non bagnare le cuffie

Quota associativa di Partecipazione:

Silent Story 9 euro, con Sinagoga 15 euro.

Minori 10-14 anni 6 euro, con Sinagoga 10 euro.

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/BX1JoNbqfwfAjJXK9.

Per qualsiasi altra informazione contattare l’associazione via mail: enetike@gmail.com