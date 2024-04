Visita alla scoperta del Giardino Treves tra storia, misteri, natura ed esoterismo

È richiesto un contributo per partecipante di 9 euro (per i tesserati 7 euro); per i bambini fino a 12 anni di 5 euro

Il Giardino Treves: uno scrigno nascosto nel cuore della nostra Padova Tra mura medievali, palazzi rinascimentali, giardini e canali nascosti, andremo a scoprire un magico angolo di Padova, incastonato nella zona tra Il Santo e l'Ospedale di Padova. Ascoltando le dettagliate argomentazioni della nostra guida Saverio rivivremo la storia e l'evoluzione di questo bellissimo giardino in stile romantico all'inglese, progettato dall'architetto Giuseppe Jappelli, su commissione dei fratelli Isacco e Jacopo Treves de' Bonfili, realizzato fra il 1829 ed il 1835. Questo bellissimo giardino si intreccia alla simbologia esoterica e massonica, un luogo misterioso e dalle mille sfaccettature Visiteremo anche la vicina Porta Liviana che è una delle principali porte d'accesso delle mura cinquecentesche di Padova. Nota anche come Porta Ponte Corvo, dal nome della località in cui sorge, è detta Liviana in onore di Bartolomeo d'Alviano, il condottiero e stratega rinascimentale che progettò le difese di Padova. Occasione unica e irripetibile per rivivere questo luogo ameno, pieno di fascino e di storia, e che è nostra intenzione valorizzare e farlo vivere alla cittadinanza padovana.

Ore 14.45 puntuali davanti all'ingresso del parco da via Bartolomeo d'Alviano Durata delle visita (indicativa) 1 ora e 15 minuti E' richiesto un contributo per partecipante di 9 euro (per i tesserati 7 euro); per i bambini fino a 12 anni di 5 euro. Prenotazione obbligatoria e anticipata al nostro numero whatsapp 3716890812.