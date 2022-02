Visite guidate alla mostra "Dai romantici a Segantini" con introduzione di Marco Goldin

Il tutto esaurito, e la richiesta da parte di molti di replicare subito l’iniziativa andata in scena lo scorso fine settimana, hanno indotto Linea d’ombra a dare una risposta all’entusiasmo del pubblico. Così anche domenica 6 febbraio, con inizio alle 15.45 nell’auditorium del San Gaetano, Marco Goldin tornerà con la sua conferenza introduttiva, seguita dalla visita guidata alla mostra Dai romantici a Segantini. Storie di lune e poi di sguardi e montagne. Capolavori dalla Fondazione Oskar Reinhart, appena cominciata a Padova, con un notevolissimo riscontro di televisioni e giornali di tutta Italia e con il forte, immediato gradimento del pubblico.

L’iniziativa domenicale è a numero chiuso: non più di 60 persone. Ad accoglierle sarà lo stesso curatore che le intratterrà con una conferenza di mezzora nell’auditorium del Centro San Gaetano, dedicata ai temi principali dell’esposizione Dai romantici a Segantini. A seguire, divisi in tre gruppi da 20 persone, le guide personalmente formate dallo stesso curatore, condurranno una visita in mostra della durata di un'ora. I turni sono previsti esclusivamente per il pomeriggio di domenica 6 febbraio.

Per partecipare a questo speciale evento è necessario prenotarsi sul sito di Linea d’ombra https://www.lineadombra.it/ita/index.php

Foto articolo da comunicato stampa - Caspar David Friedrich, Le bianche scogliere di Rügen, 1818. Olio su tela. Kunst Museum Winterthur, Fondazione Oskar Reinhart I © SIK-ISEA Zurigo. Foto Philipp Hitz