Visita guidata a Este

Scopri Este: città murata e culla dei Veneti antichi. Fu un tempo città florida e potente, tanto da rivaleggiare con la vicina Padova. Con il crollo dell’impero romano, Este venne saccheggiata e rasa al suolo dai barbari. La città rinacque dopo il Mille, raccogliendosi attorno al castello del suo feudatario, Azzo II d’Este. Il nucleo antico della città è racchiuso all'interno della cinta muraria, che nasconde e protegge i resti del castello estense, distrutto dal tiranno Ezzelino da Romano e poi ricostruito dai Carraresi, i signori di Padova del Trecento.

La nostra visita guidata partirà proprio dall’interno delle mura dove raggiungeremo la collina del mastio, la torre di avvistamento più alta. Da lì scenderemo verso il Borgo nuovo e camminando tra le vie del centro vedremo Piazza Maggiore con il Palazzetto Scaligero, la Torre della Porta Vecchia lambita dal canale Bisatto, la via delle ville veneziane e il Duomo cittadino, che conserva la famosa pala del Tiepolo, Santa Tecla che libera la città dalla peste del 1630. La città è famosa anche per la lavorazione della ceramica, attività continuata pressoché ininterrottamente dalla preistoria ad oggi ma anche per la produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP.

Data: sabato 20 Aprile dalle ore 10.30 alle 12

Prezzo: Adulto 12 euro Bambini 6-12 anni 5 euro

Pagamento in contanti in loco

Ritrovo 10 minuti prima davanti allo IAT - Informazione e Accoglienza Turistica all’esterno dei Giardini Pubblici del Castello Carrarese (Via G. Negri, 9, 35042 Este PD). Per prenotare inviare un Whatsapp al 3385924991.