L’associazione ricreativa ARKA organizza la visita guidata all'Orto Botanico dell'Università di Padova per Sabato 27 Aprile 2024 alle ore 16:15. La durata è di circa 1 ora e 30 minuti. La quota di partecipazione comprende sia il biglietto d’ingresso che il contributo per il servizio guida. Essa varia con l’età come segue:

· Adulti (26 anni – 64 anni): 13 euro

· Anziani (over 65 anni): 13 euro

· Ragazzi e Giovani (14 anni - 25 anni): 11 euro

· Bimbi e Ragazzi (6 anni - 13 anni): 7,50 euro

· Bimbi (0 - 5 anni): gratis

Il numero di partecipanti ammessi è limitato, pertanto per partecipare l’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi, contattate il numero 347-2103368 (oppure il numero 377-8407205), inviando messaggio SMS o messaggio Whatsapp di richiesta con i seguenti dettagli: data ed orario di interesse, nome e cognome di chi prenota, numero ed età dei partecipanti, numero di cellulare.

La visita avrà luogo con almeno 15 partecipanti e verrà annullata in caso di maltempo. L’eventuale annullamento avrà luogo il giorno precedente la visita e sarà comunicato agli iscritti con messaggio (SMS o Whatsapp).

Informazioni dettagliate sono riportate nel sito www.assoarka.it

La foto è stata scattata dall'associazione Arka che ne autorizza la pubblicazione. A.R.K.A. (Associazione Ricreativa Kultura Arte) n° 1397 Sez. 1 Cultura Registro Comunale Città di Padova