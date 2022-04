Visita guidata in Prato della Valle 

L’associazione “Oltre lo sport” e il CUS Padova hanno organizzato per domenica mattina un incontro aperto a tutti dal titolo “Prato della Valle, com’era e come è”. Una visita guidata in uno dei luoghi della città più conosciuti ma allo stesso tempo ricco di segreti. A guidare i partecipanti sarà Valerio Noaro, esperto della storia del Prato e dei palazzi circostanti. Noaro accompagnerà il gruppo alla scoperta di ogni angolo della piazza, ripercorrendone la storia e le vicissitudini dall’epoca romana ai giorni nostri.

L’appuntamento è per domenica 10 aprile alle ore 10 in Prato della Valle all’angolo con Corso Umberto I. Da lì partirà la visita guidata della durata massima di due ore. Per partecipare è previsto un contributo di 5 euro.

