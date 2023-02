Visita alla scoperta dell'Oratorio del Crivelli e del Castello di San Martino della Vaneza con aperitivo finale

È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 5 euro

Padovanità on tour: sabato 4 marzo 2023, tappe imperdibili in un'unica uscita. Vi accompagneremo a visitare l'Oratorio del Crivelli , stupenda e sconosciuta cappella gentilizia edificata, su indicazione del Doge Alvise Pisani, a Creola di Saccolongo per poter custodire le spoglie di Benedetto Crivelli, mercenario Milanese al soldo della Repubblica Serenissima.

Successivamente visiteremo il bellissimo e misterioso Castello di San Martino della Vaneza nel comune di Cervarese Santa Croce. La storia di questo castello ha inizio nell'anno Mille ed è poi continuata tra Carraresi e Repubblica di Venezia. Il castello dal 1995 è anche sede del Museo Archeologico del fiume Bacchiglione Ritrovo a Creola di Saccolongo alle ore 14.50 La durata della visita (indicativa) 2 ore e 15 minuti. Al termine della doppia visita è previsto un momento conviviale con un aperitivo da noi offerto.

È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 5 euro. Prenotazione obbligatoria e anticipata tramite e-mail al nostro indirizzo eventipadovanita@gmail.com.