Padova Urbs Picta: alla scoperta dell'oratorio di San Michele e dell'antico rione della Specola

È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 8 euro

Domenica 21 gennaio 2024 proseguiamo nella visita dei siti Unesco di Padova Urbs Picta Vi accompagneremo alla visita dell'Oratorio di San Michele, mirabile esempio di architettura e pittura del '300. L'oratorio di San Michele è quanto rimane dell'antica Chiesa dei Santi Arcangeli. L'oratorio ospita al suo interno una cappella, completamente affrescata da Jacopo da Verona, il cui ciclo pittorico ruota attorno alla vita della Vergine. L'ambiente in cui opera Jacopo da Verona, risente a distanza di quasi un secolo di quelle ricerche di Giotto che avevano indelebilmente influenzato l'arte pittorica del Trecento. La visita proseguirà poi con aneddoti e storie legate all'antico Borgo della Specola.

Sono previsti 2 distinti turni di visita: ore 10 e ore 11. Il ritrovo è previsto davanti all'Oratorio di San Michele in riviera Tiso da Camposampiero 32. Durata della visita (indicativa) 1 ora. È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 8 euro.

È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile messaggio whatsapp al nostro numero 3716890812. Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di sottoscrivere la tessera dell'anno associativo 2024 di Padovanità che permette sconti e agevolazioni per i possessori.