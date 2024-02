Visita guidata: "Aspettando l'8 marzo: Padova e le sue donne" il 3 marzo 2024. A Padova Giotto dipinge il primo bacio e William Shakespeare ambienta la "Bisbetica Domata". Padova una città al femminile, ma quante e quali sono le donne che nell'ombra non hanno mai smesso di lottare per ciò in cui credevano? Vieni a scoprirle con noi, da Gaspara Stampa che con il suo busto è l'unica donna tra tanti uomini a Prato della Valle a Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna laureata.

Incontro dei partecipanti alla fontana di Prato della Valle alle ore 10, obbligo di prenotazione a rosanna.torresini@gmail.com - cellulare 3358369257. Il numero dei partecipanti è limitato.

Foto di Rosanna Torresini