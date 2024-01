Padova Urbs Picta: alla scoperta della Reggia Carrarese

È richiesto un contributo per partecipante di 6 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 3 euro

Domenica 14 gennaio 2024. Proseguiamo nella visita dei siti Unesco di Padova Urbs Picta. Vi accompagneremo a visitare insieme a noi la Reggia Carrarese, mirabile esempio di architettura e pittura del '300. La doppia loggia dell'Accademia e le stanze adiacenti, che ancora oggi possiamo ammirare e la cui costruzione terminò nel 1343, costituivano l'abitazione dei Principi. Le slanciate ed eleganti colonne di marmo roseo veronese, impreziosite dall'uso di architravi in legno, delimitano per due lati un vasto spazio, detto "praetto", adibito un tempo a giardino e confinante a ponente con la cinta muraria.

Dopo la morte di Ubertino (1345) si sentì l'esigenza di costruire un luogo di preghiera e di raccoglimento, oltre che per la famiglia, anche per i numerosi ospiti, specie se prelati. La Loggia esterna fu allora chiusa e ridotta a Cappella, che il Guariento affrescò tra il 1355 e il 1360 con le scene del Vecchio Testamento.

Sono previsti 2 distinti turni di visita

ore 10.30

ore 11.30

Durata della visita (indicativa) 1 ora. E' richiesto un contributo per partecipante di 6 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 3 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile messaggio whatsapp al nostro numero 3716890812. Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di sottoscrivere la tessera dell'anno associativo 2024 di Padovanità che permette sconti e agevolazioni per i possessori.