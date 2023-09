La transumanza: il ritorno al Parco Frassanelle

Al Parco Frassanelle, ritornano pecore e agnellini! Sono partiti la scorsa primavera per i pascoli alpini ed ora stanno tornando! Non perdeteveli, venite a salutarli prima del lungo inverno. Potrete diventare piccoli pastori ed imparare a conoscere questi simpaticissimi animali così indispensabili per la nostra vita. Tutti i bambini che lo desiderano potranno entrare nel recinto accarezzarli, dal loro da mangiare e accompagnarli a pascolare sui prati della tenuta.

DOMENICA 8 OTTOBRE - LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA TRANSUMANZA SONO COMPRESE NEL BIGLIETTO DI INGRESSO.

Saranno presenti anche i PONY, per i bambini che desiderano fare una passeggiata e giro sui pony. Questa attività è adatta ai bambini dai 3 ai 12 anni. E' richiesto un contributo supplementare al biglietto di ingresso. Prenotazioni per la passeggiata sui pony IN LOCO il giorno stesso.

ORARIO APERTURA: