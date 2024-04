Visita a Villa Molin con il Circolo remiero El Bisato

Conoscete la navigazione fluviale e il rapporto tra le ville venete e il fiume? IL 28 APRILE e IL 5 MAGGIO alle 16 ve la racconteremo in una visita guidata a Villa Molin in cui sarà presente lo storico CIRCOLO REMIERO EL BISATO di Battaglia Terme Su richiesta, a pagamento, sarà possibile effettuare un breve tratto in caorlina VILLA MOLIN realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che Wittkover definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”.

Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, permette un affascinante viaggio nella storia dell'arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono armoniosamente. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

Lo storico circolo remiero EL BISATO di Battaglia Terme sarà a disposizione per curiosità e racconterà la storia e le possibilità di navigazione sul fiume. Apertura della villa per visite indipendenti a villa e parco ore 15 – 18. 11 euro Ingresso con visita guidata su prenotazione ore 15 e 16.30. 15 euro ridotto 8-15 anni 8 euro: https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/

Le foto sono di proprietà di Villa Molin che autorizza alla pubblicazione