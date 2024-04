Visita a due voci a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

A Vescovana, nel bel mezzo della pianura agricola della Bassa Padovana, si erge la cinquecentesca Villa Pisani, appartenuta ai ben noti nobili veneziani, gli stessi della villa Pisani a Strà. La dimora, sapientemente affrescata nel '500 dagli allievi di Paolo Veronese, è oggi di proprietà dei Bolognesi Scalabrin. La visita a 2 voci vuole essere una visita guidata il più completa possibile. Alessandra, guida turistica abilitata, amante delle ville venete, percorrendo il piano nobile vi accompagnerà alla scoperta della storia e dell'arte della villa. Successivamente Elena, guida naturalistico ambientale, amante dei giardini, vi farà scoprire le caratteristiche e i significati nascosti delle piante e dei fiori che popolano, dal lontano '800, il parco della villa (tra cui, in Aprile, migliaia di tulipani dai variopinti colori!!)

La visita guidata prevede 45 minuti di visita al piano nobile e 45 minuti di visita al giardino. Al termine della visita sarà possibile conoscere e scambiare due parole con Mariella, proprietaria della villa.

VENERDI’ 26 APRILE dalle 16 alle 17.30

Prezzo (ingresso + visita guidata a due voci):

Adulto: 18 euro

Bambini dai 6 ai 12 anni: 8 euro

Pagamento in contanti in loco

Indossare scarpe comode. Percorso non adatto a sedie a rotelle e passeggini. Parcheggio libero nello spazio dietro al municipio di Vescovana (via Roma 32). Ritrovo 15 minuti prima dell’inizio della visita guidata dentro al cancello d’ingresso della villa. Per info e prenotazioni: Inviare un WhatsApp al numero +39 338 5924991.