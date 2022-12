Visita a Villa Selvatico e al giardino termale

Avete già esplorato a fondo Le Terme e i Colli Euganei, questo Parco naturale nel cuore verde del Veneto, costellato dalle numerose residenze rinascimentali dei nobili padovani e veneziani? Non perdete l’occasione straordinaria di salire lungo la scalinata barocca della Villa Selvatico per lasciarvi poi accompagnare alla scoperta di questo gioiello architettonico, aperto esclusivamente per noi. Dopo la visita degli interni affrescati, dalla terrazza esterna potrete godere di una vista panoramica a 360° sui colli e sul grande parco che si estende ai vostri piedi. Scoprirete poi i laghetti termali e il parco romantico costruito dall’architetto Giuseppe Jappelli nell’Ottocento.

Punto di ritrovo: Villa Selvatico, ingresso da Viale Sant’Elena a Battaglia Terme

Date: martedì 27 dicembre 2022 ore 14.30, venerdì 6 gennaio 2023 ore 10.30

Come arrivare: treno diretto da Padova e Venezia. In auto (parcheggio gratuito). In bici lungo la Ciclovia dei Colli Euganei E2.

Durata: 1,5 ora circa

Prezzo: 15 euro adulto a persona, 7 euro bambino (6-12 anni). Bambini sotto i 6 anni gratis.

Incluso: ingresso, visita guidata della Villa e del Giardino termale, brindisi delle feste (1 calice di Spumante e dolcetti)

L’evento sarà garantito con un minimo di partecipanti. In caso di maltempo, l’evento è comunque confermato perchè si svolge principalmente all’interno. Da portare: scarpe comode per la passeggiata lungo il sentiero sterrato del Giardino termale.

PAGA I TUOI BIGLIETTI CON CARTA DI CREDITO, PAYPAL O BONIFICO BANCARIO ALLA PAGINA: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/la-villa-selvatico-sartori-laghetti-termali/.