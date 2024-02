Webinar gratuito: "Malattie sessualmente trasmissibili, cosa ne sappiamo?"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Le malattie sessualmente trasmissibili colpiscono sempre più giovani e giovanissimi.

Spesso però restano un tabù e proprio per iniziare a parlare più liberamente di questi temi, fondamentali per la salute, SYNLAB Nord Est ha organizzato un webinar, aperto e gratuito il 29 febbraio alle ore 18.30, dal titolo “Infezioni sessualmente trasmissibli: cosa ne sappiamo?”.

Hiv, ma anche clamidia, gonorrea, sifilide, papilloma virus ed herpes vengono diagnosticati, secondo gli ultimi dati, al ritmo di 5 fino a 10 a settimana.

Negli ultimi dieci anni si può stimare che ci sia stato un aumento del 60%.

L’incontro sarà introdotto dalla dottoressa Antonella Agnello (Direttore Sanitario SYNLAB Poli Euganea) e vedrà la partecipazione del professor Francesco De Sete, specialista in ginecologia, e del dottor Livio Caberlotto, responsabile del Labiratorio analisi SYNLAB Data Medica.

Per ricevere il link di accesso al webinar è possibile registrarsi al sito www.gruppodatamedica.it alla sezione news/eventi (https://www.gruppodatamedica.net/evento/webinar-infezioni-sessualmente-trasmissibili-cosa-ne-sappiamo/).

Come detto, per il tipo di rapporti e per la facilità con cui cambiano partner, sono sempre più giovani i ragazzi e le ragazze che si accorgono di avere questo tipo di malattie, trentenni molto spesso, ma anche 20enni e 18enni.

Non bisogna aspettare di avere dei segnali perché tante infezioni sono asintomatiche. E quando si scopre di avere un’infezione di questo tipo è dovere informare i partner sessuali.

“Con questi appuntamenti cerchiamo di trasmettere la cultura della prevenzione, fondamentale ad ogni età” afferma Cesare Gallorini, Direttore regionale di SYNLAB Nord Est.

Info web

https://www.gruppodatamedica.net/evento/webinar-infezioni-sessualmente-trasmissibili-cosa-ne-sappiamo/

Foto articolo da https://www.gruppodatamedica.net/evento/webinar-infezioni-sessualmente-trasmissibili-cosa-ne-sappiamo/