Webinar gratuito: "Come creare un impatto positivo sui giovani?"

Webinar informativo gratuito basato sul programma de La Via della Felicità per gli educatori: «Usando questa guida basata sul buon senso per una vita migliore, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, è possibile creare un impatto positivo nella propria comunità e contribuire a ridurre la criminalità e la violenza. Non religiosa e apolitica, La Via della Felicità è stata stampata in 100 milioni di copie in 97 lingue. La Via della Felicità ha dimostrato risultati nel ridurre la criminalità e nel sedare disordini. È stata usata efficacemente come strumento di educazione per i giovani e ha dato loro la guida di cui hanno bisogno per riuscire nella vita».

I volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare una serie di webinar informativi gratuiti basati sul programma per gli educatori de La Via della Felicità. Il prossimo webinar si intitola “Come Creare un Impatto Positivo sui Giovani?”. Si terrà Lunedì 28 Giugno alel ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per iscriverti gratuitamente o per ricevere maggiori informazion iscrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.