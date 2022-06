Seconda edizione del workshop di scrittura con light lunch e degustazione di tre vini:

AZIENDA AGRICOLA LOREGGIAN

Sabato 2 luglio 2022

ORARIO: dalle 10 alle 16.30

LOCATION: Az. Agr. Loreggian - Via Mandonego, 13 – 35032 Arquà Petrarca (PD)

Torni a casa con una buona trama e con un protagonista soddisfacente, dopo aver provato l’esperienza della scrittura en plein air (in caso di pioggia staremo all’interno) e della degustazione di 3 vini dell’Ag. Agr. Loreggian. Riceverai in dono il Breve vademecum per iniziare a scrivere.

Il programma

Mattino: dalle 10 alle 12.30 - Strutturazione della trama:

Imparando tecniche e regole scritte da autori famosi.

Esperimenti di scrittura con la musica.

Influenza o meno la creatività?

Raccogliendo stimoli e suggerimenti dalle “carte creative”.

Usare le mappe mentali.

Pausa: dalle 12.30 alle 14.30

Degustazione di 3 vini:

Serprino Doc Colli Euganei frizzante

Raboso Filari ’46 Igt Veneto

Fior d’Arancio Docg Colli Euganei

Accompagnata da un una selezione di salumi e formaggi locali. Prezzo concordato: 20 euro – da versare direttamente all’Az. Agr. Loreggian.

Pomeriggio: dalle 14.30 alle 16.30 - Creazione dei personaggi:

Senza conflitto, interno o esterno, nessun personaggio è interessante

Domande per la creazione del personaggio, della sua ambientazione, del suo mondo sociale.

Schede pratiche per l’invenzione delle persone che abiteranno le trame ideate.

Chiudere in modo adeguato il racconto

Il Workshop ha il costo di 40 euro a persona (ricorda il light lunch lo paghi direttamente all’Az. Agr. Loreggian). Pagamento anticipato: https://gemmapiccin.com/workshop-di-scrittura.