Yoga al parco di Villa Barbarigo - Valsanzibio

Nel cuore di Valsanzibio, visiteremo il parco Barbarigo Pizzoni Ardemani, una preghiera vegetale, ricca di simbologia sacra e profana, dove le piante secolari insieme all'acqua, celebrano la bellezza di questo luogo. A seguire praticheremo lo Yoga immersi in questo contesto paesaggistico carico di energia a contatto con la natura. Condurrà la visita al parco Elena Bettio, Guida naturalistica ambientale. Guiderà la pratica yoga Cristina Piovan insegnante di yoga livello avanzato (500h) riconosciuta dal Coni, yin yoga, yoga in gravidanza e yoga per la terza età, insegnante Csen ginnastica yoga La pratica proposta Asana, Pranayama (respiro consapevole), meditazione.

QUANDO:

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.40-12.30

PROGRAMMA:

Ore 9.40 ritrovo al parcheggio della Villa, accoglienza e iscrizioni (si richiede la massima puntualità)

Ore 10 visita guidata al parco, pratica yoga e una piacevole merenda

Ore 12.30 saluti finali

INFO:

La lezione yoga è adatta a tutti, anche ai principianti.

L’evento avrà luogo con un numero minimo di partecipanti e si svolgerà quasi interamente all’aperto; in caso di maltempo l’evento sarà annullato e rinviato a data da destinarsi.

DA PORTARE: Tappetino yoga, tisana o acqua, scarpa comoda da passeggiata.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Contributo per la giornata:

22 euro

bambini 0-3 gratuito

bambini 3-14 12 euro

La quota comprende:

ingresso e visita al parco

guida ambientale naturalistica per tutto il percorso

Pratica yoga

Merenda

Info e prenotazioni: 349 7355289. Per info visita al parco: 328 1857660. Mail: info@laboratorioyoga.it